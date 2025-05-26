Судитимуть зловмисника, який займався збутом фальшивих грошей на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті незаконно виготовленої національної та іноземної валюти, вчиненого повторно групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений займався збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів він знаходив через особисті зв’язки та пропонував фейкові купюри за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.

В результаті проведення слідчих дій задокументовано факти збуту підроблених купюр номіналом 500 грн, 50 та 100 дол. США. Загальна сума вилучених фейкових купюр перевищила 2,3 млн грн у гривневому еквіваленті.

Висновком судово-технічної експертизи підтверджено, що дані кошти є фальшивими.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура