На Київщині затримали будинкових крадіїв-рецидивістів

Двоє затриманих чоловіків, які вже відбували покарання за скоєння майнових злочинів, підозрюються у скоєнні 32 фактів крадіжок з помешкань жителів Броварського та Васильківського районів.

Так, упродовж кількох місяців сталися крадіжки з дачних будинків та помешкань громадян, куди проникали злодії шляхом злому замків. Викрадали електроінструменти та різну побутову техніку.

Працівники Броварського відділу поліції вийшли на слід та затримали крадіїв у результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів. Ними виявилися раніше судимі жителі міста Бровари.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників працівники поліції виявили та вилучили у якості речових доказів крадені електроінструменти, рації, мобільні телефони, наркотичні речовини.

Встановлено, що викрадене майно зловмисники здавали до ломбардів. На кошти, здобуті злочинним шляхом, зловмисники встигли придбати два автомобілі. Цей автоотранспорт поліція теж вилучила, автівки поміщені на майданчик тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у скоєних злочинах та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють фігурантів на причетність до скоєння інших злочинів на території Київської області.

Відділ комунікації поліції Київської області