На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві власної доньки

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури мешканцю Обухівського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 67-річний чоловік проживав разом із свою 36-річною донькою, яка мала психічні вади. 21 лютого поточного року підозрюваний задушив жінку ременем. За його словами, таким чином він позбавив її страждань.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура