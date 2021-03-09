На Київщині жінку підозрюють у вбивстві власної матері 

6 березня до поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги, що в селі Великий Карашин виявлено тіло 53-річної жінки без ознак життя.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Макарів) Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що цього дня під час розпиття спиртних напоїв між матір’ю та її 29-річною донькою, сталася сварка. В результаті конфлікту донька почала душити матір. Від отриманих травм жінка померла.

Поліцейські з’ясували, що зловмисниця раніше мала проблеми з законом. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Київської області