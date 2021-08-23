На Конотопщині поліцейські викрили 19-річного грабіжника

Зловмисник спокусився на жіночу сумочку, яку запримітив у одному з розважальних закладів міста. Проте залишитися непоміченим йому не вдалося, його швидко встановили та розшукали працівники поліції.

Вчора, із заявою про злочин, до поліції звернулась 26-річна жінка. Вона розповіла, що відпочиваючи в одному із закладів міста Конотоп, невідомий чоловік викрав у неї сумку, у якій були гроші, мобільний телефон та навушники.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Частину награбованого у нього вже вилучили.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області