На кордоні затримали «липового» генерала РФ з Молдови

У його мобільному телефоні знайшли фото, на яких той позує у генеральській формі.

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який викладав відео з наругою над українськими державними символами.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

«Поціновувач російського фашизму хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі рф, а також цілий архів, що свідчить про підтримку країни орків», — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що 49-річний молдованин полюбляє викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України. Затриманого «генерала» передали колегам із Національної поліції України. За наругу над державними символами йому «світить» позбавлення волі до трьох років. // LB.ua