На кордоні затримали росіянина, що вчиняв крадіжки в Україні

Іноземець спробував виїхати з награбованим до себе в РФ через пункт пропуску «Сеньківка», що на Чернігівщині.

Відносно цього громадянина оперативники Держприкордонслужби завчасно здобули інформацію, що він підозрюється у вчиненні пограбувань приватних будинків на території України. Тому, коли вчора вказана особа 1979 року народження прибула в пункт пропуску на вихід з країни, прикордонники негайно вивели його з загального потоку та ініціювали поглиблений огляд.

Згодом серед речей росіянина, у пакунку із вологими серветками, наряд виявив вироби зі срібла – сережки, кільця, браслети тощо.

Крадія та знахідки прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Нацполіції.

ДПСУ