На користь столичного адвоката (екссудді, та експрокурора) суд стягнув 40 мільйонів гривень за 25 кілограмів золота

Київський апеляційний суд задовольнив позов адвоката Максима Могильницького до двох боржників і стягує йому вартість позичених банківських золотих злитків.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову від 5 грудня.

Йдеться про 259 злитків золота загальною масою 25, 5 кілограми, що становить понад 40 мільйонів гривень.

Як стверджував Могильницький, у березні 2016 року Федан Сергій Олександрович і Рожок Ігор Володимирович отримали від нього ці злитки.

Пізніше 8 листопада 2016 року на підтвердження укладення договору позики Федан і Рожок написали розписку. Цією розпискою вони зобовʼязалися повернути Могильницькому злитки в такому ж вигляді не пізніше 1 квітня 2017 року. Але так і не зробили цього.

Як вбачається із матералів справи, боржники не заперечували отримання золотих злитків. Позивач висловлював припущення, що боржники не можуть виконати зобовʼязання, бо втратили ці злитки.

Печерський суд визнав факт позики і вважав позов обґрунтованим, але відмовив у його задоволенні через порушення 3-річного строку позовної давності.

В апеляційній скарзі серед іншого йшлося про те, що співвідповідач по справі, а саме Рожок, у 2020-му ініціював процедуру банкрутства. Тому не було можливості подати окремий позов до моменту закриття справи про банкрутство.

Апеляційний суд погодився, що строки давності не пропущені, але знайшов іншу причину.

Строк позовної давності би сплинути 2 квітня 2020 року. Проте цього дня набрав чинності закон, яким вносилися зміни до законодавства «на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у звʼязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». У тому числі, деякі визначені в законодавстві строки продовжувалися.

Уряд офіційно скасував карантин лише 30 червня 2023 року. Тому суд вважає, що строки давності у цій справі продовжилися на період карантину.

Ігор Рожок контролював донецький «Промекономбанк» і володів банком «Даніель». У 2014 році обидва банки ліквідували як неплатоспроможні. Рожок із вересня 2021 року оголошений у розшук у справі про шахрайство (ч.4 ст.190 ККУ).

Власник злитків Могильницький — колишній співробітник прокуратури і екссуддя Донецького окружного адмінсуду. Був заступником начальника відділу Генеральної прокуратури і заступником прокурора Києва. З 2014-го є адвокатом і керівником АО «Могильницький і партнери».