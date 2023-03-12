На Київщині чоловік кочергою убив знайомого

В одному із житлових будинків у селі Козичанка Фастівського району було виявлено закривавлене тіло чоловіка.

Поліцейські з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між знайомими виник конфлікт. 62-річний чоловік вдарив металевою кочергою свого опонента. Від отриманих травм 50-річний потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства та за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 1 ст. 115 ККУ].

Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Поліція Київської області