На Київщині чоловік убив співмешканку ударами ножа

За процесуального керівництва прокурорів Броварської оружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 19 липня 2023 року в селі Шевченкове під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік ножем завдав жінці численні удари в область шиї та обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла.

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура