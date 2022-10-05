Правоохоронці викрили канал розповсюдження підроблених документів військового обліку

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Волині, яким інкримінують підроблення офіційного документу, який видається установою, і який надає права та звільняє від обов’язків з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, 23-річний чоловік, у березні цього року, в одному з Telegram-каналів знайшов бланк тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, на якому були відтиски печаток та штампів одного з об’єднаних міських військових комісаріатів, та вирішив використовувати його для підробки офіційних документів.

До цього «бізнесу» він залучив свого 24-річного знайомого, з яким вони почали роздруковувати бланки, вклеювати до них фото осіб призовного віку та вносити записи про те, що осіб визнано непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку. Клієнтів ділки шукали через Telegram-канали.

Слідство встановило, що впродовж березня-квітня зловмисники встигли підробити 5 таких тимчасових посвідчень військовозобов`язаного, на спробі їх продажу чоловіків і викрили правоохоронці. Усі власники цих «документів» отримували право виїзду за кордон, хоча насправді на обліку в ОМТЦК та СП не перебували.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури