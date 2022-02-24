За ухилення від сплати ₴9,6 млн. податків судитимуть колишнього народного депутата України

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України ІІІ скликання за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років обвинувачений, займаючись підприємницькою діяльністю, продав два приміщення та земельну ділянку у місті Києві. Він умисно занизив вартість цього майна з метою ухилення від сплати податків. Внаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 9,6 млн грн у виді податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно обвинуваченого на суму близько 50 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури