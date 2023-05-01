За державну зраду судитимуть колишнього нардепа-втікача від ОПЗЖ Волошина

За матеріалами СБУ 15 років тюрми загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ, який втік з України перед повномасштабним вторгненням

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву рф у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

​ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.

Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації «л/днр».

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до рф, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України