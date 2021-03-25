Довічне позбавлення волі — винесено вирок вбивці-ґвалтівнику

За підтримання публічного обвинувачення Слобідською окружною прокуратурою Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням (п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 КК України), та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.

Як розповів керівник Слобідської окружної прокуратури Ігор Білодід, встановлено, що у жовтні 2019 року 62-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та зґвалтування, залишився у домі наодинці з жінкою похилого віку та почав її бити. Злочинець наніс потерпілій численні удари кулаками в обличчя, грудну клітину, а потім зґвалтував. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнавав. Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова чоловіка визнано винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень-злочинів та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Довідково: вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури