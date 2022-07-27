Псевдопосадовець окупаційної адміністрації займався примусовою евакуацією громадян до РФ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року мешканець смт Сартана Маріупольського району, тимчасово окупованого збройними силами РФ, добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду «начальника відділу по роботі з місцевим населенням адміністрації м. Новоазовська ДНР». До обов’язків підозрюваного входять організація роботи із залучення населення до співпраці з окупаційною владою та примусова евакуація місцевих мешканців до РФ.

У квітні 2022 року, фактично виконуючи функції колишнього голови Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації, псевдопосадовець взяв участь у «нараді», яку проводив у смт Сартана ватажок фейкової республіки «ДНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора