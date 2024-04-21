У Дніпрі робітниця «Сільпо» разом із покупцем обчистила магазин на тисячі гривень

У Дніпрі судили касира відомої мережі супермаркетів за співпрацю зі злодійкою та крадіжку майна.

Про деталі події докладніше розповість “Дніпро Оперативний”, посилаючись на судове рішення.

За матеріалами справи, 12 жовтня 2023 року касир “Сільпо”, що розташований за адресою вул. Новокримська, 3, та її знайома змовилися обікрасти магазин. Заздалегідь розподіливши ролі, вони декілька днів поспіль діяли по одній і тій самій схемі, а саме: знайома брала товар, а касир, імітуючи проведення продукцію через сканер, пропускала його без оплати. Таким чином їм вдалося викрасти майна на загальну суму 3 478 гривень.

Жінок було затримано на місці злочину представниками служби охорони магазину. У ході судових розглядів вони своєї провини не заперечували.

15 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд визнав обох жінок винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 КК України їх було звільнено від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк на 2 роки.