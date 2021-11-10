У перешкоджанні роботі журналістів підозрюється заступник начальника райуправління поліції на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з районних управлінь поліції ГУНП у Київській області за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у жовтні 2020 року в с. Гатне Фастівського району Київської області, під час фіксування журналісткою ймовірних порушень при проведенні виборів, поліцейський задля припинення відеозйомки застосував силу та вирвав з її рук фотокамеру.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура