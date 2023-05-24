Столичні правоохоронці затримали двох парубків за хуліганські дії

Перехожий побачив, як двоє чоловіків ображають дівчину та вирішив втрутитися, аби її захистити. У відповідь зловмисники повалили хлопця на землю та побили. Їм загрожує до чотирьох років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку біля магазину на вулиці Генерала Наумова. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та швидка медична допомога. По прибуттю лікарі надали медичну допомогу 35-річному чоловікові, який постраждав внаслідок бійки з невідомими.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що потерпілий став свідком того, як двоє невідомих чіплялися до перехожої, тож він вирішив її захистити. У відповідь на зауваження, зловмисники почали бити потерпілого, а коли чоловік впав, продовжили наносити удари ногами.

Коли у конфлікт втрутилися інші перехожі – дебошири втекли.

Отримавши прикмети ймовірних підозрюваних поліцейські обстежили прилеглу територію та затримали їх неподалік місця вчинення злочину. Ними виявилися 27-річний киянин та 45-річний уродженець Херсонської області. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.

Слідчими за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Києва