На взятке попался чиновник «Укртрансбезопасности»

Чиновники Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области, в течение 2020-21 годов систематически требовали и получали взятки от представителей коммерческих структур, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ходе проведения следствия, правоохранители задокументировали факты вымогательства взяток одним из руководителей Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области.

Отмечается, чиновник, привлекая подчиненных, наладил механизм ежемесячного получения денег за не создание препятствий в ведении предпринимательской деятельности.

29 апреля 2021, после получения взятки, чиновник был задержан. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК. Также устанавливаются другие лица, причастные к данной схеме. // 368.media