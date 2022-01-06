Незаконним видобутком піску на Київщині заподіяно державі шкоду на понад ₴1,2 млн. – судитимуть мешканця області

Бучанською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця Бучанського району за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, не маючи дозволів на користування земельною ділянкою для використання надр і на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин незаконно видобував пісок у Бучанському районі.

Згідно з висновками інженерно-екологічної та судово-економічної експертиз несанкціонований видобуток піску створив небезпеку для довкілля, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на понад 1,2 млн грн. Встановлено, що об’єми незаконно видобутого піску становлять понад 1260 куб. м.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура