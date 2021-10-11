На Житомирщині поліцейські викрили міжрегіональну групу фальшивомонетників

11 жовтня детективи Слідчого управління ГУНП спільно із оперативниками УСБУ області викрили двох чоловіків в організації схеми надходження та поширення на території Київщини та Житомирщини фальшивої іноземної валюти. Нині обидва фігуранти затримані. Тривають слідчі дії.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 62-річного киянина та 49-річного житомирянина до оборудок із підробленою валютою. Під час документування їх протиправної діяльності детективи зафіксували неодноразові факти продажу ними фальшивих грошей.

11 жовтня обох затримали у м. Києві після збуту чергової партії валюти з ознаками підробки у розмірі 2 тисяч доларів США.

Цього ж дня слідчі поліції провели 11 обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування учасників угруповання. Вони затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають та призначено ряд судових експертиз. Також поліцейські ініціюватимуть клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області