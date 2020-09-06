Поліція розшукує зловмисника, який вбив власного брата (фото)

Співробітники Основ’янського відділу поліції встановлюють місцезнаходження Гусейнова Раїса Ідріс огли, 1992 року народження.

Встановлено, що 5 вересня близько 22:30 біля будинку на проспекті Гагаріна між ним та 19-річним двоюрідним братом виникла бійка. В ході з’ясування відносин 28-річний правопорушник вдарив родича ножем у грудну клітину. Від отриманої травми 19-річний парубок помер у лікарні.

За фактом події слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Прикмети зловмисника: зріст близько 170 см, середньої статури.

Був одягнутий у джинсові шорти, білу футболку, сланці.

При собі може мати холодну зброю.

Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження розшукуваного, просимо одразу повідомити Основ’янський відділ поліції за телефонами: (057)737-40-22 або 102.

Відділ комунікації поліції Харківської області