У Херсоні двоє чоловіків підозрюються у постачанні наркотиків до в`язниці

За процесуального керівництва Херсонської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом особам у придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів з метою збуту та збут у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

Зловмисників викрито під час спроби передачі чергової партії наркотиків до установи виконання покарань міста Херсона.

За даними слідства, підозрювані протягом року фактично виконували ролі наркокур’єрів, доставляли та перекидали через огорожу установи небезпечні наркотичні засоби – канабіс, метадон. Також встановлено, що вони раніше вже мали проблеми з законом, а «товар» перекидали своїм знайомим, засудженим.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене їм загрожує позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Херсонська місцева прокуратура