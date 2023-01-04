За вимагання $10 тис. за оформлення права власності на квартиру судитимуть забудовника та працівницю відділу продажу

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного забудовника одного із приміських ЖК та його 28-річної спільниці за фактом вимагання неіснуючого штрафу із власника квартири.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2016 році між батьком потерпілого та забудовником був укладений договір купівлі-продажу квартири у новобудові. Протягом декількох років сторони, зазначені у договорі, сумлінно виконували його умови.

Після смерті батька у 2020 році квартира мала б перейти у спадок його сину, у зв’язку із чим чоловік звернувся до забудовника щодо зміни сторони у договорі та виплати залишку грошових коштів, передбачених договором.

Користуючись ситуацією, забудовник висловив вимогу потерпілому, що окрім залишку оплати за договором, чоловік мусить сплатити ще 10 тис. доларів США так званого «штрафу», який не передбачений умовами договору.

У разі відмови забудовник пригрозив потерпілому, що той ніколи не отримає права власності на квартиру.

Побоюючись негативних наслідків чоловік передав обумовлену суму коштів працівниці відділу продажів ЖК, яка перебувала у змові з забудовником.

Дії організатора схеми кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України, а його спільниці, яка виступила пособником у вчиненні злочину, за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Київська міська прокуратура