У Краматорську поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні вбивства

В одній з квартир виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Упродовж кількох днів оперативники Краматорська та управління карного розшуку Донецької області розшукали зловмисника. Фігуранта взято під варту.

24 вересня 2021 року до Краматорського районного управління поліції від мешканців багатоповерхівки надійшло повідомлення про трупний запах із однієї з квартир.

Під час огляду місця події поліцейські виявили тіло чоловіка з фізіологічними змінами. За результатами експертизи стало відомо, що людина загинула насильницькою смертю.

Роботу оперативників ускладнював той факт, що конкретна дата вчинення правопорушення була невідома. Розшуковці опитали мешканців будинку та району, встановили коло знайомих вбитого і вже оперативним шляхом вийшли на особу, ймовірно причетну до вбивства.

Слідство з’ясувало, що 20 вересня 2021 року 34-річний фігурант зайшов в гості до свого знайомого. Між чоловіками на побутовому ґрунті виникла сварка, під час якої гість схопив кухонного ножа та завдав декілька ударів потерпілому.

Зловмиснику під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Краматорське районне управління поліції Донецької області