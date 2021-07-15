Вбивство на Замковій у Львові: винуватцю винесено вирок

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 39-річного львів’янина, якого обвинувачували в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Як повідомлялося раніше, 07 лютого цього року близько 15 год чоловік розпивав алкоголь з потерпілим і, в ході раптово виниклого конфлікту, обвинувачений взяв канцелярські ножиці та двічі ударив його в шию, внаслідок чого останній помер. Після чого, підсудний допив горілку та пішов до свого знайомого, по дорозі викинувши знаряддя злочину у канаву біля колії.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури