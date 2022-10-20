На Київщині чоловік зарізав перехожого

Поліція Фастівщини затримала чоловіка, який біля магазину ударив ножем за зауваження 25-річного молодика. Поранений помер до приїзду медиків.

18 жовтня, о 14:30 годині, до поліції звернувся фастівчанин та повідомив, що біля одного з магазинів знаходиться поранений чоловік. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські з’ясували, що під час словесної перепалки 41-річний місцевий житель завдав ножового удару 25-річному молодикові. В результаті поранений загинув на місці до приїзду медиків.

Правоохоронці оперативно затримали нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства [ч. 1 ст. 115 ККУ] слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.