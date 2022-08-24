На Київщині лікарі під час операції залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття.

Батьки доставили хлопчика до НДСЛ «Охматдит», де йому проведено повторне оперативне втручання під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок тканини, залишений після попередньої операції.

Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини вказаної події

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Київська обласна прокуратура