На Київщині п’яний водій збив двох неповнолітніх дівчат

Подія сталася на одній із вулиць в місті Обухів.

За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля Ford Transit під час виконання маневру обгону, не впорався з керуванням, перевернувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.

Внаслідок ДТП, двох постраждалих дівчат 15 та 13 років, а також водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

За результатами медичного освідування у зловмисника виявлено 2.4 проміле алкоголю в крові.

Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає водіїв бути відповідальними та в жодному разі не сідати за кермо в стані спʼяніння!

