На Київщині п’яний водій збив двох неповнолітніх дівчат
Подія сталася на одній із вулиць в місті Обухів.
За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля Ford Transit під час виконання маневру обгону, не впорався з керуванням, перевернувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.
Внаслідок ДТП, двох постраждалих дівчат 15 та 13 років, а також водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.
За результатами медичного освідування у зловмисника виявлено 2.4 проміле алкоголю в крові.
Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).
Поліція Київщини закликає водіїв бути відповідальними та в жодному разі не сідати за кермо в стані спʼяніння!
Відділ комунікації поліції Київської області