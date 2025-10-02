На Київщині покидьок протягом трьох років ґвалтував малолітню падчерку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини (ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

Розслідування встановило: вітчим, 1980 року народження, протягом трьох років — з березня 2022 по серпень 2025 року — вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував свою падчерку 2010 року народження.

Дівчинка не мовчала. Вона не раз розповідала матері, що зазнає насильства. Але жінка не повірила. Ба більше — замість звернення до правоохоронців повела дитину на поліграф. Псевдополіграфолог, який «перевіряв» малолітню, повідомив, що дівчинка нібито бреше.

Правду вдалося почути лише через три роки. Про насильство над дівчинкою повідомила тітка потерпілої.

Підозру чоловіку оголошено заступником керівника Київської обласної прокуратури.

За клопотанням ювенальних прокурорів суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинене йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУНП.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура