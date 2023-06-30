На Київщині покидьок зґвалтував підлітка під час сеансу масажу

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування неповнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у Броварах майстер масажу під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопця. Після скоєного він наказав потерпілому нікому не розповідати про те що сталося.

Наразі підозрюваного затримано. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура