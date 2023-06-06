Житель Дніпра палицею забив знайомого до смерті

Під час конфлікту нападник завдав 56-річному знайомому численні удари деревʼяною палицею. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Злочин стався 4 червня в одній із квартир по вулиці Саксаганського у Шевченківському районі міста. Між господарем квартири та підозрюваним виникла сварка, під час якої зловмисник схопив деревʼяну палицю та завдав 56-річному чоловікові удари по голові та тілу.

Поліцейські відділення поліції № 7 встановили та затримали 61-річного нападника в порядку статті 208 КПК України. 5 червня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП