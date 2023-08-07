На Київщині повідомлено про підозру групі сутенерш

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом жінкам за фактом втягнення особи в заняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювані забезпечували жінкам зайняття проституцією на території Київщини. На відповідних сайтах у мережі Інтернет вони розміщували оголошення щодо надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду. Надалі приймали замовлення від клієнтів, здійснювали нагляд та контроль над жінками, які надають сексуальні послуги, забезпечували їх охороною.

Вказані особи винаймали номери в готелях, організовували транспортування осіб до місць розпусти, вели облік та розподіл «прибутку» від протиправної діяльності. Вартість послуг становила від 1500 до 4000 тисяч гривень за годину. Жінки, які працювали на підозрюваних, частину зароблених грошей віддавали їм.

Під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено банківські картки, готівку, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

До суду скеровані клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура