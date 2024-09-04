На Київщині судитимуть злочинну групу організаторів незаконних азартних ігор

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої групи за фактом організації та надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на території Київської області з вересня 2023 року діяла злочинна група у складі мешканця Київщини, який організував діяльність гральних залів в орендованих ним 8 приміщеннях, встановивши комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, та трьох місцевих жителів, які були залучені організатором та виконували функції адміністраторів гральних залів.

Згідно з розподіленими ролями та функціями, дотримуючись розроблених способів конспірації, учасники злочинної організованої групи забезпечували роботу власноствореної мережі нелегальних гральних залів, вели облік та розподіл «прибутку» від бізнесу тощо.

Протиправну діяльність вказаної організованої групи припинено у липні 2024 року. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура