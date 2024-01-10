На Вінниччині під час одержання хабаря затримали помічника судді та секретаря судових засідань

Перебуваючи в злочинній змові, 43-річний помічник та 64-річна секретар, вимагали 2000 доларів від обвинуваченого за вплив на суддю у винесенні ним «правильного вироку». Особам повідомлено про підозру та затримано в процесуальному порядку.

За словами заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, зловмисники вимагали гроші у жителя Вінницького району, справа якого наразі перебуває в судовому розгляді. Вони пообіцяли вплинути на процес прийняття рішення по його справі, щоб йому не призначили покарання, пов’язане з позбавленням волі.

Фігурантів затримали оперативники УСР у Вінницькій області разом з бійцями КОРДу після отримання ними 1500 доларів.

Документували корупційний злочин слідчі слідчого управління разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Передача коштів відбулась поблизу адміністративного приміщення суду перед початком слухання справи в суді.

Дії зловмисників задокументовано в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

Такий злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області