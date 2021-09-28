На Херсонщині оголошено підозру організаторам шахрайського call-центру

Фігуранти телефонували громадянам під виглядом працівників банку та випитували реквізити карток. Зловмисники відтворювали шахрайську схему привласнення грошей, перебуваючи під вартою.

Протиправну діяльність трьох чоловіків викрили працівники кіберполіції Херсонщини спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області та працівниками Херсонського слідчого ізолятору.

Видаючи себе за працівників служби безпеки банку, зловмисники випитували у громадян реквізити їхніх банківських карток та відомості для доступу до онлайн-банкінгу. Надалі через додаток онлайн-банкінгу фігуранти переказували гроші з карток потерпілих на підконтрольний рахунок.

Наразі працівники поліції встановлюють потерпілих та завдані їм збитки.

За місцем відбуття покарання правоохоронці провели обшук, в ході якого вилучено мобільний телефон, сім-картки та блокнот з «чорновими» записами.

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України