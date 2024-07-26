Судитимуть одеських медиків, які встановлювали фальшиві діагнози для ухилянтів

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох медиків одного із Центру первинної медико-санітарної допомоги Одеси, які організували схему оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань зі здійснення мобілізаційних заходів та підроблення офіційних документів, вчиненого організованою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що організаторка – завідувачка амбулаторії, залучивши лікаря та двох медичних сестер, поставила на потік виготовлення документів, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон.

Спільники пропонували «послуги» з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності.

Вони використовували підроблені печатки, бланки медичних установ для створення медичної документації, а самі працівники вносили в такі документи відомості від імені інших профільних медичних фахівців.

Вартість «послуг» становила від 5 000 до 7 000 доларів США, в залежності від пакета документів.

В ході слідства задокументовано 20 епізодів злочинної діяльності медиків.

За клопотанням прокурора організаторка оборудки перебуває під вартою.

Досудове розслідування – слідчі ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР НП України та УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури