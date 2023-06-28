На Київщині викрили торговців зброєю

У Бучанському районі Київської області правоохоронці затримали професійних торговців зброєю, які займалися продажем автоматів, гранатометів та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

Як повідомляється, торговців затримали в ході спецоперації у Бучанському районі разом зі злочинним прибутком, отриманим після реалізації зброї.

Оперативники карного розшуку задокументували факти продажу автомата “АК-74” та гранатомета РПГ іноземного виробництва.

В ході обшуків правоохоронці вилучили автомат, пістолети, два кумулятивні реактивні гранати, понад 2000 набоїв, магазини до автоматів і дев’ять кілограмів наркотиків.

Зазначається, що фігуранту злочинної схеми вже повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

“Коли ти вирішив торгувати смертю, чи то зброєю, чи то наркотою, знай, що рано чи пізно за тобою прийдуть ті, хто “полює” на злочинців. Буде десь неприємно, навіть страшно, але чітко, як пише кримінальний процесуальний кодекс України, а він суворий і справедливий!”, – наголосив Нєбитов.