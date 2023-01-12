На Київщині викрито чоловіка, який передавав до ФСБ РФ дані про енергетичні об’єкти та підрозділи ЗСУ

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За завданням представника іноземної держави він знімав на фото та відео місця розташування об’єктів енергетичної інфраструктури Київщини, особового складу та техніки Збройних Сил України, фортифікаційних споруд і блокпостів.

Надалі відзнятий матеріал з координатами розташування об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера «Telegram» чоловік передавав співробітнику ворожої спецслужби.

За проведену розвідувально – підривну діяльність проти нашої держави підозрюваний отримав від ворога грошову винагороду.

При цьому громадянин усвідомлював, що ця інформація може бути використана ворогом для обстрілів Київської області.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено заборонену символіку, державний прапор країни-агресора, мобільний телефон, сімкартка, а також закордонний паспорт громадянина РФ.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура