На Київщині за низку злочинів до 14 років 1 місяця позбавлення волі засуджено «смотрящого» у СІЗО

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури жителя Київщини судом засуджено до 14 років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білоцерківської окружної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що в листопаді 2015 року в Білій Церкві, раніше неодноразово судимий неповнолітній схопив із землі гранітний камінь і вдарив ним по голові перехожого, з метою заволодіння його майном. Від удару потерпілий впав, а зловмисник завдав йому ще декілька ударів ногою по голові та заволодів його особистими речами, після чого залишив місце злочину. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі, обвинувачений здобув авторитет серед ув’язнених і був призначений так званим смотрящим за частиною корпусів установи, де поширював свій злочинний вплив. Він взяв на себе всю повноту неформальної влади, визначив правила поведінки та забезпечував неухильний контроль за їх виконанням іншими особами.

Обвинувачений, використовуючи свої зв’язки з криміналітетом, створив злочинну групу і налагодив надходження наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на територію ізолятора та за його межами у столиці. Гроші від їх реалізації, зокрема і серед засуджених, направляв до так званого общака.

Враховуючи доводи прокурора суд визнав чоловіка винним у:

– розбійному нападі, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України);

– умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України)

– незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч. 3 ст. 307 КК України);

– використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу (ч. 3 ст. 306 КК України);

– встановленні та поширенні злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України);

– незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті сильнодіючих лікарських засобів (ч. 4 ст. 321 КК України).

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.