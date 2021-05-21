У Харкові група псевдополіцейських вимагала кошти з наркодилерів

Серед фігурантів – троє неодноразово засуджених за крадіжки, грабежі та розбої харків’ян. Окрім вимагання коштів, на їхньому рахунку – викрадення людини, незаконне заволодіння автомобілем та грабіж.

Встановлено, що в поле зору зловмисників потрапляли наркоділки та особи, які вживають заборонені речовини. Представляючись правоохоронцями, вимагали кошти з громадян за непритягнення їх до відповідальності. Осіб, які відмовлялися сплачувати кошти, позбавляли волі, відбирали їхнє майно або їх родичів.

Учора, 20 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції силової підтримки полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями проживання організатора та учасників злочинного угруповання.

Крім того, за погодженням Харківської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— незаконне позбавлення волі (ч. 2 ст. 146);

— грабіж (ч. 2, ч. 3 ст. 186);

— вимагання (ч. 2 ст. 189);

— незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289);

— самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ч. 1 ст. 353).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України