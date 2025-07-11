Викрито масштабний схрон зброї у Харкові, який російські спецслужби намагалися приховати для своїх диверсійних груп

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила таємний схрон зброї та боєприпасів у Харкові.

За даними слідства, цей тайник був облаштований за завданням російських спецслужб і готувався для диверсійних груп рашистів у Харківському регіоні.

Нелегальна схованка знаходилася в одному з гаражних боксів у обласному центрі.

Під час обшуків у цьому приміщенні співробітники СБУ та ДБР виявили та вилучили значну кількість боєприпасів, зокрема набої до стрілецької зброї, ручні гранати, протитанкові міни, а також декілька РПГ та гранати до них.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури тривають слідчі дії щодо встановлення походження зброї та боєприпасів. Зʼясовуються всі обставини цього злочину та інші особи, які можуть бути причетними до нього.

Служба безпеки України