Працював на рашистів під час захоплення Купʼянщини: підозрюється вже колишній правоохоронець

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації селища Дворічна Купʼянського району діючий на той момент поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду «и.о. старшего следователя следственного отдела».

Згодом окупанти перепризначили його на нову посаду і він став вже «старшим следователем отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления».

Піч час своєї «служби» він займався оформленням документів за законодавством держави-агресора.

За розбудову окупаційної «правоохоронної системи» фігурант отримував щомісячно 60 тисяч російських рублів.

Під час звільнення регіону від окупантів йому вдалось втекти. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків), Харківське управління ДВБ НПУ.

Харківська обласна прокуратура