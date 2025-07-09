Поліцейські викрили корупційні схеми у 9 регіонах України: ділки планували отримати понад ₴4 млн хабарів

Упродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях. Зловмисників затримували під час отримання хабарів у розмірі від 2 400 грн до 16 000 доларів з особи. Фігурантам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Співробітники ДСР Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями продовжують системну роботу з протидії злочинним схемам, зокрема повʼязаним з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби в Збройних силах України, організацією незаконного перетину кордону та зловживанням службовим становищем.

На Хмельниччині затримано лікаря-травматолога, члена експертної команди з оцінки функціонування особи (раніше — МСЕК), який за 6 000 доларів обіцяв чоловіку призовного віку посприяти в оформленні інвалідності. Надалі це мало стати підставою для ухилення від мобілізації. У ході обшуків поліцейські вилучили у фігуранта 5,5 млн грн.

На Одещині викрили одразу кілька «схем» в регіоні. Так, на хабарі в 1500 доларів затримали директора міського цвинтаря. Він вимагав гроші від громадянина за бронювання на кладовищі двох місць для поховання його родичів. В іншому випадку двоє ділків організували незаконний канал переправлення призовників за кордон, сховавши їх у фурі з дровами. За таку послугу «клієнти» сплатили 10 500 доларів. Ще в одній схемі за така сама послугу брали 4 000 доларів з особи. А лікарка медзакладів Одеси за 7 000 доларів обіцяла допомогти з оформленням інвалідності.

На Волині члени експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — завідувач терапевтичного відділення і лікар-невролог — за 2000 доларів сприяли чоловікам в оформленні пакету документів, що давав призовникам можливість уникнути служби в ЗСУ та виїхати за межі країни. Одного з медиків затримали під час отримання хабара.

У Києві фігурант вимагав 21 000 доларів за виключення чоловіка з військового обліку та оформлення документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Після отримання першого траншу у 10 000 доларів, зловмисника затримали правоохоронці. Ще один фігурант з Київської області за 6 000 доларів сприяв у незаконному «трансфері».

На Дніпропетровщині жінка за 16 000 доларів організувала незаконне переправлення особи через кордон поза офіційними пунктами пропуску.

У Львівській області затримали особу, яка за 15 000 доларів обіцяла виготовити документи про непридатність до військової служби. Зловмисника затримали під час отримання коштів.

На Черкащині підозру оголосили жінці, яка надала секретарю приймальної комісії коледжу неправомірну вигоду в розмірі 2 400 грн за успішну здачу сесії студентом, який пропускав заняття і мав академічну заборгованість.

У Вінницькій області затримали учасника злочинної групи під час отримання першої частини хабаря у розмірі 2000 доларів за переправлення двох осіб призовного віку до Молдови. Загалом фігурант планував заробити 10 000 доларів.

На Закарпатті медики та службові особи медичних закладів налагодили масштабну схему ухилення від мобілізації. Зловмисники вимагали від військовозобов’язаних осіб неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів за сприяння у встановленні їм групи інвалідності. Для фальсифікації аналізів «клієнтів», ділки використовували хворого на туберкульоз чоловіка як джерело біоматеріалу. Наразі задокументовано понад 100 епізодів протиправної діяльності учасників угруповання.

Дії організаторів корупційних та злочинних схем кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

– ч. 2 та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

– ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

– ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

На підставі зібраних доказів семеро фігурантів вже отримали підозри. Наразі продовжується збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до організації «схем» осіб. Слідство триває.

Заходи з викриття проводили оперативники УСР у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській областях та місті Києві спільно зі слідчими слідчих управлінь регіональних ГУНП у співпраці зі співробітниками 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, ГОРВ 24 прикордонного загону імені Героя України В’ячеслава Семенова (м. Могилів-Подільський) та УСБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької, Волинської, Черкаської, Одеської, Львівської, Вінницької, Закарпатської обласної прокуратур, Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, Солом’янської окружної прокуратури міста Києва, Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, Приморської та Суворовської окружних прокуратур міста Одеси.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України