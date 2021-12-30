Чоловіка судитимуть за вирубку дерев у Національному природному парку «Гомільшанські ліси» на Харківщині

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці січня 2020 року чоловік прибув до лісового насадження на березі річки Сіверський Донець, розташованого у зоні регульованої рекреації НПП «Гомільшанські ліси», де незаконно вирубив 70 дерев породи осика та клен американський.



Внаслідок незаконних дій «чорний лісоруб» спричинив державі шкоду на суму понад 100 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури