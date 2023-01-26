За публічні заклики організувати в Україні «коліївщину» та змінити владу вінничанину повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 60-річному вінничанину у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч. 2 ст. 109 КК України).

Слідством установлено, що підозрюваний протягом тривалого часу публічно (через ютуб-канал і виступи у громадських місцях) закликав силовим способом протидіяти чинній державній владі та представникам однієї з національних меншин України, стверджуючи, що вони загрожують «національній ідентичності українців», та організовувати щодо них «коліївщину».

Згідно з висновками спеціальної лінгвістичної експертизи, публічні висловлювання підозрюваного містять лексику, що належить до концепту «насилля», публічні заклики до перешкоджання діям органів влади, в тому числі правоохоронних органів, та зміни конституційного ладу із застосуванням фізичного примусу, а за потреби – й зброї.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури