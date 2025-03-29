У Кропивницькому обвинуваченого у вбивстві школярки засудили до довічного ув’язнення

Перед оголошення вироку Микола Середніцький звернувся до суду.

“Ваша честь, щодо останнього слова, я знаю, що хотів би сказати, але я не готовий. Ви все бачите, розберетесь, я не винен, прошу звільнити мене”.

Справу розглядали за участю трьох присяжних. Суддя Кіровського районного суду Кропивницького Олександр Куценко зачитав вирок. Миколу Середніцького суд визнав винним у вбивстві поєднаним зі зґвалтуванням, замаху на вчинення дій сексуального характеру та таємному викраденні чужого майна.

“Призначити Середніцькому Миколі покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Стягнути з Середніцького на користь Хріненко на відшкодування моральної шкоди чотири мільйони гривень. Стягнути на користь держави судові витрати за проведення експертиз один мільйон 37 тисяч гривень”.

Засуджений сказав, що має намір оскаржувати рішення суду.

“Я дійду до Європейського суду і до кінця. Тому що те, що відбувалось в цьому суді, було порушенням процесуальних норм”.

Мати Діани Хріненко Олена на всі судові засідання приходила з портретом доньки. Вважає рішення суду справедливим.

“Хочу сказати батькам, які говорять, що не можливо добитись справедливості. Можливо. Ніколи не втрачайте надію”.

Подати апеляцію на рішення суду можна упродовж 30 днів.

Що відомо про смерть Діани Хріненко та розслідування справи

16-річна Діана Хріненко — жителька села Суботці Кропивницького району. Вона зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності та додому не повернулась. Пошуки школярки тривали пів року.

У березні 2019 року за 12 кілометрів від Суботців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Їх знайшов тракторист, який працював на полі. Те, що рештки належать Діані, підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали 13 серпня 2019 року в Польщі. Це житель сусіднього села Новотрепівка Микола Середніцький. На момент затримання йому було 28 років.

Попереднє засідання суду у цій справі відбулося 28 лютого 2025 року. На ньому повідомили про закінчення судового слідства й перехід до дебатів. Микола Середніцький свою провину заперечував. За його словами, він Діану не вбивав, і докази проти нього сфальсифіковані. Його адвокат Олександр Урсаленко подав до суду клопотання, у яких назвав докази обвинувачення необ’єктивними й незаконно добутими під час досудового слідства.

Прокурор Костянтин Клюкін твердження адвоката назвав безпідставними, нагадавши про результати експертиз і покази свідків. Він просив суд визнати Середніцького винним за пунктом 10 частини 2 статті 115 — “Умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням”, й призначити довічне позбавлення волі.