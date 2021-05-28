На Житомирщині чоловіка підозрюють у забрудненні земель отруйними речовинами

28 травня слідчі Коростенського районного управління ГУНП Житомирщини за процесуального керівництва окружної прокуратури оголосили про підозру 54-річному жителю райцентру. Своїми протиправними діями зловмисник завдав шкоди довкіллю на понад мільйон гривень.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що підозрюваний на території обійстя у с. Купищі наскладав пластикові та металеві бочки з небезпечними відходами та хімікатами. При цьому він не облаштував належним чином місце їх зберігання, у тому числі й протифільтраційними конструкціями. Отруйний вміст ємностей чоловік виливав на відкритий ґрунт, а бочки використовував для подальшого продажу.

Такими діяннями підозрюваний фактично знищив рослинний покрив, а довколишні ґрунти забруднились отруйними хімікатами. За висновками експертів, відверті порушення природоохоронного законодавства завдали навколишньому природному середовищу шкоди у розмірі понад 1,1 мільйона гривень.

Підозру у вчиненні правопорушення, за ознаками ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України, слідчі направили за місцем проживання чоловіка засобами поштового зв’язку, оскільки фігурант переховується від органів досудового розслідування.

Нині тривають слідчі дії у рамках вказаного кримінального провадження. За скоєне фігурантові загрожує штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Коростенського районного управління ГУНП під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області