На Київщині жінка зарізала співмешканця та пішла спати

Поліція Бориспільщини розслідує вбивство в Супоївці. Жінка під час сварки схопила ніж та нанесла численні ножові поранення співмешканцю.

28 вересня, близько 21 години, до поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що в одному із житлових будинків виявив тіло чоловіка. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

На місці правоохоронці з’ясували, що між співмешканцями виник конфлікт, під час якого 46-річна зловмисниця нанесла численні ножові поранення 28-річному потерпілому та пішла спати.

Поліцейські затримали зловмисницю та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Жінці загрожує до 15 років за ґратами.