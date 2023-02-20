Викрито ще двох псевдоправоохоронців з Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури двом громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в липні 2022 року двоє мешканців Луганщини пройшли співбесіди та склали присягу на вірність так званій «лнр». Один із підозрюваних добровільно обійняв посаду «тво начальника Сєвєродонецького мввс мвс лнр», інший почав «служити» в так званому «Біловодському районному відділі міністерства внутрішніх справ лнр».

Під час своєї «служби» фігуранти дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на тимчасово окупованій території Луганської області.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії чоловікам загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури